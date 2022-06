Au-delà d’un revenu de 2 100 € par mois, le degré de satisfaction dans la vie n’augmente plus, met en avant l’Observatoire des inégalités, dans son « Rapport sur les riches de France, édition 2022 ». Il s’appuie sur des données de l’Insee de 2017, qui présentent l’évolution de la satisfaction dans la vie en fonction du revenu.

Celle-ci est mesurée par une échelle allant de 0 (pas satisfait du tout) à 10 (très satisfait). L’indice moyen pour les 5 % les plus pauvres percevant 800 euros de revenu par mois est de 6,43. Puis il monte progressivement jusqu’à 7,5 pour les revenus atteignant 2 100 euros par mois. Mais au-delà de 2 100 euros, le degré de satisfaction n’augmente plus. Le 1 % le plus riche, gagnant plus de 6 500 euros n’affiche qu’une note de 7,6 de satisfaction, pointe l’étude.

En somme, l’argent fait le bonheur mais ne fait pas tout.