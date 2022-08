Les négociations salariales entre les organisations syndicales et patronale de la production agricole et des Cuma se sont soldées le 23 août 2022 par un « échec », a rapporté la CFDT-FGA le 26 août. Le 15 juin dernier, un accord définissant de nouveaux minima salariaux avait été trouvé. À cette occasion, et pour anticiper la nouvelle hausse du Smic, survenue en août, une réunion de négociation avait été demandée par la CFDT et fixée au 23 août.

Coût de production en hausse

Les organisations patronales ont fait valoir la hausse des charges et les aléas sanitaires et climatiques supportés par les employeurs, qui font face à des difficultés pour répercuter ces coûts sur leurs prix de vente malgré la loi Egalim.

La CFDT a indiqué partager ces craintes, mais a aussi rappelé les difficultés de recrutement ainsi que « les nombreuses aides gouvernementales mises en œuvre pour les exploitants […] au nom de la solidarité nationale sur les fonds de l’impôt auquel les salariés sont soumis. »

C’est pourquoi le syndicat représentant les salariés a plaidé pour une hausse égale à celle du Smic (2,1 %) de tous les échelons, « pour le maintien du pouvoir d’achat des salariés, ni plus, ni moins. »

Rendez-vous en octobre

« L’ultime proposition patronale n’atteignant pas une évolution à hauteur de la moitié de celle du Smic, voire le quart pour les paliers les plus élevés, la [CFDT-FGA] a pris l’amère décision de ne pas engager sa signature », explique le syndicat.

Une date a été fixée à la fin d’octobre pour rouvrir les négociations salariales, dans le cas où le Smic augmenterait à nouveau.

