Le Modef veut flécher les aides vers les petites exploitations

Le Modef a tenu une conférence le 30 avril 2021 depuis l’exploitation de Roselyne Duffour (à gauche), agricultrice au Lonzac en Corrèze, avec Pierre Thomas, président du Modef national, et Sophie Bezeau, directrice (à droite). © Clément Tardy

Le syndicat des exploitants familiaux demande de « revoir en profondeur les grandes orientations de la Pac » et milite pour une aide forfaitaire de 5 000 euros par an pour les fermes de moins de vingt hectares et une aide bovine revalorisée à 200 euros par UGB.