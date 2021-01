Le ministre défend ses positions devant ses homologues européens

À son tour de parole, lors du conseil informel des ministres de l’Agriculture de l’Union européenne en visioconférence le 25 janvier 2021, le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie a encouragé la présidence portugaise à soutenir « la position d’équilibre adoptée par le Conseil » en octobre, laquelle regroupe la majorité des priorités françaises. Car chaque point devra être discuté par le Conseil avec le Parlement et la Commission, jusqu’à l’obtention d’un compromis espéré au printemps, à la fin d’avril.

Pour un cadre commun mais de la flexibilité

Pour le ministre de l’Agriculture français, chaque État doit garder la possibilité d’ajuster les budgets sur la période (2023-2027) en fonction des besoins : « Il faut maintenir les flexibilités de planification et de suivi des montants unitaires. Sinon le risque est que les États membres soient moins ambitieux par crainte de sous-utiliser les fonds », a alerté Julien Denormandie. Ainsi, si par exemple les fonds prévus pour les écorégimes n’étaient pas entièrement consommés, il faudrait pouvoir les redistribuer, sans les perdre.

Droit à l’erreur

Sur le chapitre de la simplification, le ministre s’est dit « très attaché à la reconnaissance du droit à l’erreur dans le règlement : une erreur de déclaration commise de bonne foi par un bénéficiaire ne doit pas entraîner de sanction disproportionnée », a-t-il insisté.

Enfin sur la future conditionnalité des aides, il a demandé que la diversité des cultures soit une pratique retenue, au même titre que la rotation des cultures (BCAE 8).

Les sujets politiques négociés en dernier

Les trilogues en comité restreint se succèdent depuis le début de novembre, entre la présidence portugaise mandatée par le Conseil, et les rapporteurs pour le Parlement et la Commission. Jusqu’à présent, les sujets les plus consensuels et les plus techniques ont été abordés. Les points les plus politiques seront abordés à la fin, comme l’épineux sujet du budget à allouer aux écorégimes (le Conseil veut 20 % du premier pilier, le Parlement 30 %).

Actuellement, les négociations concernent le choix des indicateurs de performances à suivre dans les plans stratégiques nationaux (PSN). Sur ce sujet, le Conseil demande à limiter le nombre d’indicateurs à suivre. La présidence portugaise s’est engagée à davantage de transparence sur les résultats des négociations à l’issue des différents trilogues.