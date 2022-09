« Nous sommes à un tournant, il faut que les distributeurs prennent leurs responsabilités, que les enseignes dans leur global acceptent de passer des hausses pour garantir la rémunération des agriculteurs pour assurer la pérennité de la filière dans son ensemble ! » Le cabinet du ministre de l’Agriculture a tiré la sonnette d’alarme concernant la filière du lait, lors d’un point avec la presse le 2 septembre 2022, au lendemain du dernier comité de suivi des négociations commerciales.

« En lait, les producteurs voient aujourd’hui leur rémunération bloquée par rapport à la moyenne européenne. » Le prix d’achat du lait par les enseignes est inférieur de 50 € pour 1 000 l à la moyenne européenne, et même plus de 100 € pour 1 000 l en dessous du tarif européen le mieux disant, a analysé l’entourage du ministre Marc Fesneau.

Des tensions aussi en viande et légumes

Le cabinet dénonce l’attitude des enseignes qui « jouent une politique de prix bas en dehors d’une réflexion de long terme sur le marché » et qui « met en danger » l’industrie et ses fournisseurs ainsi que l’amont agricole. La situation est aussi très tendue en viande et pour certaines filières de légumes, selon le ministère.

Vision court-termiste des enseignes

Certaines enseignes jouent le jeu, d’autres un peu moins. Plusieurs secteurs ont bénéficié de hausses assez importantes mais pas suffisantes, comme en volailles, légumes frais ou sur certains produits d’épicerie salée et sucrée.

Selon le cabinet du ministre, sur des demandes d’augmentation situées autour de 12 à 13 %, les hausses de tarif obtenues jusqu’à présent sont plutôt autour de 6 à 7 %, mais il existe une énorme hétérogénéité selon les productions.

L’entourage du ministre a tiré à boulet rouge sur l’attitude des distributeurs : « Nous sommes bien en deçà des demandes des professionnels, et il semble qu’on le restera puisque la grande distribution fait preuve d’un pragmatisme limité et d’une vision court-termiste. »

Pénalités logistiques sur le dos des industriels

Le cabinet de Marc Fesneau a également dénoncé l’attitude d’un certain nombre d’enseignes qui, avec les pénalités logistiques, ont trouvé « un moyen pour se refaire une santé financière sur le dos de leurs fournisseurs ».

En effet, tous les secteurs d’activité font face à des difficultés logistiques, notamment liées au trop faible nombre de chauffeurs disponibles. Cette situation met en difficulté certains industriels qui ne peuvent pas assurer leurs livraisons dans les temps et « les distributeurs exercent une pression permanente sur leurs fournisseurs », en appliquant des pénalités logistiques « quasi systématiquement », sauf Système U qui a signé officiellement un moratoire sur les pénalités, a précisé le cabinet.