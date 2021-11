Mission parlementaire

Une pétition pousse le Sénat à se pencher sur la chasse

réservé aux abonnés

1 h

Une pétition ouverte sur le site du Sénat demande un renforcement de la sécurité et l’interdiction de la chasse le mercredi et le dimanche. © Pixabay

Avec plus de 90 000 signatures, la pétition en ligne « Morts, violences et abus liés à la chasse : plus jamais ça ! » a provoqué la création d’une mission parlementaire au Sénat.