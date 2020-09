Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 97% Vous avez parcouru 97% de l'article

Le temps maximum écoulé entre la fin d’exposition et les constatations médicales des premiers symptômes, qui permet de reconnaître la maladie de Parkinson provoquée par les pesticides comme une maladie professionnelle, passe de un à sept ans. Le décret du 10 septembre 2020, publié au journal officiel du 12 septembre 2020, concerne les salariés et les non salariés du secteur agricole. > À lire aussi : En vue d’une indemnisation, faire reconnaître le caractère professionnel d’une maladie (09/09/2020) Marie Salset

Le temps maximum écoulé entre la fin d’exposition et les constatations médicales des premiers symptômes, qui permet de reconnaître la maladie de Parkinson provoquée par les pesticides comme une maladie professionnelle, passe de un à sept ans. Le décret du 10 septembre 2020, publié au journal officiel du 12 septembre 2020, concerne les salariés et les non salariés du secteur agricole.