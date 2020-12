Les 4 crédits d’impôt pour l’agriculture

Le crédit d’impôt destiné aux exploitations certifiées à haute valeur environnementale (HVE), est mis en place pour les années 2021 et 2022. Il s’agit d’un coup de pouce annuel de 2 500 euros pour les exploitations concernées. Le montant cumulé de ce crédit d’impôt avec celui lié à l’AB et avec des aides publiques en vue d’obtenir la certification HVE ne peut excéder 5 000 €. Dans le cadre des Gaec, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés de la société, dans la limite de quatre

Le crédit d’impôt pour la sortie du glyphosate

Sur proposition des sénateurs, les parlementaires ont aussi adopté la mise en place d’un crédit d’impôt pour les structures qui n’utiliseront pas de glyphosate en 2021 et 2022. Sont visées les exploitations dont l’activité principale concerne les cultures permanentes (hors pépinière), les terres arables, les productions sous serre et la polyculture-élevage. Ce crédit d’impôt, d’un montant de 2 500 euros, n’est pas cumulable avec celui consacré à la HVE et celui lié à l’AB.