Un « tour de France des solutions coopératives »

« Les transitions environnementales et la réponse au défi climatique doivent s’organiser et se développer sur l’ensemble de la chaîne alimentaire », a estimé la Coopération agricole le 16 décembre 2020 à l’occasion d’une conférence de presse.

Des trophées remis en juin

Pour « illustrer son engagement » en faveur des transitions environnementales, la Coopération agricole a lancé officiellement son « tour de France des solutions coopératives » qui avait été annoncé en février lors du dernier Salon international de l’agriculture. Concrètement, les solutions déployées par les coopératives sont répertoriées sur une carte accessible en ligne.

Les meilleures d’entre elles seront récompensées, le 3 juin 2021, lors d’une cérémonie organisée en partenariat avec le Crédit Agricole, Groupama et le groupe Agrica. Quatre catégories sont évoquées : économie décarbonée, économie circulaire, agroécologie et « Coopératives Solidaires ». Elles seront examinées par un jury composé de parties prenantes du secteur alimentaire.

« Cet effort doit être collectif »

L’’organisation précise que les investissements réalisés aujourd’hui pour la transition environnementale, « à la fois pour l’amont et l’aval, sont d’environ 1,45 milliard d’euros, soit 8 % des investissements totaux ». « Le besoin est estimé à 9 milliards d’euros, soit six fois plus que les investissements actuellement réalisés », ajoute la Coopération agricole.

« Ce montant exprimé pour la chaîne alimentaire est de 2 à 3 milliards pour l’agriculture et 6 à 7 milliards pour l’agroalimentaire », a précisé Dominique Chargé, président de La Coopération agricole.

« Les entreprises, qui doivent également assurer la transformation de leur appareil productif, ne peuvent assumer seules le coût de ce financement. Un soutien des pouvoirs publics est absolument nécessaire dans la durée : cet effort doit être collectif ! », a estimé l’organisation dans un communiqué.