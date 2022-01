Pour Macron, la génération actuelle est celle de « la reconquête de la ruralité »

Selon le rapport de l’Insee, 93 % des ruraux âgés de 18 ans et partis s’installer dans l’espace urbain étaient inscrits dans un établissement d’enseignement en 2018, contre 75 % de ceux restés vivre en milieu rural.

31 % des jeunes restés en milieu rural détiennent un baccalauréat général ou technologique, contre 81 % des jeunes ruraux partis s’installer en ville. Ils obtiennent en revanche plus fréquemment un baccalauréat professionnel (12 % contre 8 %), et sont nombreux à n’avoir au plus que le brevet des collèges (28 %) ou être titulaires d’un CAP (23 %), détaille l’Insee.

« Ils peuvent poursuivre leurs études dans des formations professionnelles ou de type brevet de technicien supérieur (BTS) souvent implantées dans des lycées ou des centres de formation par apprentissage dispersés sur le territoire », explique l’institut.