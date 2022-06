Intempéries

19 départements déclarés en état de catastrophe naturelle

L’état de catastrophe naturelle est déclaré dans 19 départements à la suite des inondations et coulées de boue survenues entre le 3 et le 5 juin 2022. © M.-A. Batut

Un arrêté du 10 juin porte reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour des inondations ou coulées de boue survenues entre le 3 et 5 juin 2022. Groupama et Pacifica déclarent avoir enregistré plus de 3 800 sinistres pour des dommages faisant suite à l’épisode de grêle.