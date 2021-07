Un arrêté du 21 juin 2021 reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour 25 départements à la suite des inondations et coulées de boue, des avalanches et des mouvements de terrain survenus en 2020 et 2021.

Un autre arrêté du 22 juin 2021 reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour 48 départements à la suite des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, pour des événements qui ont eu lieu en 2020 et en 2017 et 2019 pour le département de l’Hérault.