Si l’inflation enregistrée entre juillet 2021 et 2022 par l’Insee sur les prix de l’alimentation reste élevée, son rythme ralentit pour les seuls produits frais.

Les prix de l’alimentation ont augmenté de 6,7 % entre juillet 2021 et juillet 2022. C’est le constat dressé par l’Insee dans une publication parue le 29 juillet. Le rythme s’accélère par rapport au mois de juin où l’inflation sur un an était de 5,8 %.

Dans le détail, le constat est un peu différent entre les prix des produits frais et ceux des autres produits alimentaires qui composent cet indice du prix d’alimentation.

Le rythme de l’inflation diminue pour les produits frais

Si les prix des produits frais, ont augmenté de 6,6 % entre juin 2021 et juin 2022, ce taux est en baisse et atteint les 4,8 % entre juillet 2021 et 2022.

En revanche, les prix des autres produits alimentaires voient leur taux d’inflation augmenter. Ils passent de 5,7 % entre juin et juin 2022 à 7,1 % entre juillet 2021 et juillet 2022.

Les prix de l’énergie restent ceux qui enregistrent la plus grosse inflation même si leur rythme diminue de près de 5 %. Entre juillet 2021 et juillet 2022, ceux-ci sont en hausse de 28,7 % contre 33,1 % entre juin 2021 et juin 2022.