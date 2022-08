Gel 2022

Des détails sur l’état de calamités agricoles pour les pertes en fruits

Le décret et l’arrêté ne concernent que les pertes de récoltes sur les arbres fruitiers et petits fruits survenues à cause du gel d’avril 2022 ©Pixabay

Un décret et un arrêté détaillent la mise en application du régime des calamités agricoles pour les pertes de récoltes sur arbres fruitiers et petits fruits suite au gel survenu entre le 1er et le 5 avril 2022.