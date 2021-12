Le 30 août 2021, la « French AgriTech » était officiellement lancée, pour financer et accompagner les start-ups de l’agriculture (AgriTech) et de l’agroalimentaire (FoodTech). Le ministre de l’Agriculture, le secrétaire d’État à l’investissement et le secrétaire d’État chargé du Numérique avaient alors annoncé une enveloppe de 200 millions d’euros (M€) sur cinq ans.

Ces financements sont pris sur le budget du 4e programme d’investissements d’avenir (PIA4) doté de 877 M€.

Deux appels à projets ont été lancés dès novembre, avec un dépôt des dossiers sur le site de BPI France. Ils pourront être déposés jusqu’en juin 2022. Les premiers projets seront sélectionnés à partir du 15 décembre 2021.

90 M€ pour innover dans la transition agroécologique

Doté de 90 millions d’euros sur 5 ans, cet appel à projets entend soutenir le développement des équipements intelligents et connectés pour limiter le recours aux intrants (engrais, phytos, antibiotiques en élevage…). Ainsi, les projets devront proposer des solutions innovantes portant sur les agroéquipements, le numérique en agriculture, les bio-intrants, la biostimulation, la biofertilisation, la valorisation des ressources génétiques, etc.

110 M€ pour répondre aux besoins alimentaires de demain

Doté de 110 millions d’euros sur 5 ans, cet appel à projets soutiendra les solutions bénéfiques en termes de santé, de nutrition ou de respect de l’environnement. Par exemple pour mettre en évidence l’origine géographique et les labels de qualité, optimiser la logistique, lutter contre le gaspillage alimentaire, etc.

