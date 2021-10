Le 12 octobre 2021, les chambres d’agriculture étaient fières du lancement de « Fermes and Co », nouvelle société créée en partenariat avec deux banques (Crédit Agricole et Banque Populaire) et la fondation Avril.

Sa mission : développer un réseau de magasins de producteurs sous l’enseigne « Bienvenue à la Ferme ». La nouvelle société apportera son savoir-faire pour la création des magasins, et capitalise sur une marque qui existe depuis 30 ans.

Trois magasins déjà ouverts et dix en projet

Le projet est porté par Jean-Marie Lenfant, vice-président de la chambre d’agriculture de l’Eure, président délégué de « Bienvenue à la ferme » et nouveau président de « Fermes and Co ». « Nous voulons rendre les produits fermiers accessibles, avec une offre complète au plus près des consommateurs », a-t-il expliqué. Les magasins devront proposer au moins 50 % de produits issus du réseau « Bienvenue à la ferme » avec ses 8 000 agriculteurs adhérents.

Il existe déjà trois magasins sous enseigne « Bienvenue à la ferme » : Saveurs de Normandie à Ménilles (Eure), La ferme de sous la ville à Lantic (Côtes-d’Armor) et Le Champ des saveurs à Craon (Mayenne). Et une dizaine d’autres sont en projet, s’est réjouie Patricia Sijilmassi, directrice générale de Fermes and Co. Ces magasins de producteurs réalisent des chiffres d’affaires de 3 500 € jusqu’à 9 000 €/m² de surface commerciale.

