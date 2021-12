Sexage in ovo, fruits et légumes transformés, teillage du lin et du chanvre… Cette semaine, quarante-sept nouveaux lauréats de l’appel à projets « structuration de filières » du plan France Relance ont été désignés, indique le ministère de l’Agriculture ce 21 décembre 2021.

81,7 millions d’euros en un an de projets

Ces 47 nouveaux lauréats s’ajoutent aux 53 autres projets déjà soutenus plus tôt dans l’année, rappelle le communiqué de presse. En un an, « ce sont 100 projets collectifs et fédérateurs au sein des filières agricoles et agroalimentaires qui ont pu être soutenus au service de la compétitivité du secteur, du développement de pratiques durables et de la juste rémunération des acteurs. »

« Avec cent projets collectifs et d’envergure s’appuyant sur le regroupement de ces acteurs, le plan France Relance donne les moyens aux filières de répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux auxquelles elles sont confrontées, » a déclaré Julien Denormandie.

Au total, le plan de relance a dégagé 81,7 millions d’euros de financement en un an.

Sexage in ovo, fruits et légumes et filière du chanvre

Parmi ces 47 lauréats, sept concernent le sexage in ovo, pour un soutien spécifique de dix millions d’euros. Ces projets sont portés par des couvoirs des filières poules pondeuses et palmipèdes pour l’acquisition d’équipements capables de détecter le sexe de l’embryon dans l’œuf. Un soutien financier pour cette filière qui doit s’orienter vers la fin du broyage des poussins mâles tout au long de l’année 2022.

Autre projet mis à l’honneur, le « RBI Fruit et Légumes ». Porté par l’entreprise Royal Bourbon Industries, il associe cinq des principales coopératives agricoles de l’île de la Réunion. Il participe à accroître la souveraineté alimentaire de la Réunion en augmentant la quantité de produits transformés et en élargissant la gamme proposée.

Le projet interrégional « En’Vol » du groupe coopératif Terrena a également été retenu. Il a pour objectif la réduction des importations et l’amélioration du revenu des éleveurs laitiers et engraisseurs par la création d’une plus forte valeur ajoutée de leur production.

Sont aussi lauréats, le projet « Teillage lin et chanvre bio », porté par la société coopérative agricole Linière du nord de Caen, qui va permettre de créer une nouvelle usine pour le teillage du lin et du chanvre. Ou encore le projet « Recyclage pots de plastiques » de l’interprofession Val’hor, qui traite de la problématique des déchets produits par les professionnels dans la filière végétale qui constitue un enjeu central.

La liste complète des quarante-sept lauréats est disponible à la lecture ici.

