« Les surfaces de forêts échangées ont encore augmenté en 2019 », constatent la Société forestière de la Caisse des dépôts et la Fédération nationale des Safer (FNSafer) lors de la présentation des indicateurs du marché des forêts le 4 juin 2020. Une baisse de 1,1 % du prix de l’hectare est observée par rapport à 2018. L’hectare de forêt s’est vendu en moyenne 4 190 €. Le montant des transactions enregistrées varient de 620 à 12 470 par hectare.

+ 6,3 % de ventes

Avec 20 280 ventes, le nombre de transactions augmente de 6,3 % par rapport à 2018. Cela représente 139 400 hectares, soit 7,1 % de plus. Le marché le plus dynamique se trouve dans le Sud-Ouest avec les départements des Landes, Dordogne, Gironde. Ils représentent seulement à eux trois 14 % du marché national. En France, 88 % des ventes et 36 % de la surface cédée correspondent à des transactions de moins de dix hectares.

Les personnes morales agricoles et forestières représentant 27 % des acquéreurs tandis qu’ils sont 13 % du côté des agriculteurs personnes physiques. Ces derniers « restent les premiers acquéreurs de forêts. La surreprésentation des agriculteurs peut s’expliquer par l’achat de forêts réalisé en même temps que celui des terres agricoles », précise la Société forestière et la FNSafer.