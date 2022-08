Deux cents personnes ont répondu à l’appel de la Confédération paysanne et ont participé à cette action sur une parcelle de vignes appartenant, selon les militants, au Château d’Esclans. LVMH a pris le contrôle en 2019 de ce domaine de 267 hectares, dont 74 hectares en vignes AOP Côtes-de-Provence, en acquérant 55 % des parts via sa filiale Moët Hennessy.

Montages sociétaires

Pour le plaisir d'un milliardaire

Pour l'agrandissement d'un agrimanager

Pour la défiscalisation d'investisseurs

Pour l'implantation d'énergies "vertes" au détriment de la souveraineté alimentaire

Pour de grands projets inutiles

