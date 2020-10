pour vous connecter et poursuivre la lecture

Il cherchait de l’argent pour s’agrandir. Sa banque lui a dit « oui » à condition de garantir ce prêt sur… ses fromages. C’est une première pour la Deutsche Bank qui a considéré que les meules de parmesan sont une valeur plus sûre que l’immobilier ou les autres garanties bancaires habituelles.

Fondée en 1942 à Brescia (Lombardie), l’entreprise italienne Ambrosi Spa est un gros producteur de fromages traditionnels tels que le parmesan ou le grana padano DOP. Chaque année, elle produit 125 000 meules de parmesan. Pour s’agrandir après avoir vu ses ventes augmenter de 10 % pendant le confinement, elle cherchait à construire un nouvel entrepôt de 120 000 meules supplémentaires de parmesan.

Les meules en garantie

Le 30 septembre 2020, la banque de Francfort-sur-le-Main Deutsche Bank a annoncé avoir accordé à Ambrosi un prêt de 27,5 millions d’euros. La banque elle-même admet que la mécanique lui est plutôt inhabituelle : le prêt a été garanti par les 125 000 meules de parmesan existantes. Les experts financiers évaluent le prix de chaque meule entre 550 et 740 euros. Le fromage à pate dure étant un produit qui se conserve assez facilement et qui se revend bien, ils l’ont estimé plus liquide que l’immobilier, par exemple.

S’il est assez rare dans le reste de l’Europe, le financement garanti, au moins partiellement, par du fromage n’est pas inédit en Italie. En 2015, un article de Harvard business school relatait cette pratique, datant de 1953, par la banque italienne locale Credito Emiliano. Elle stocke les meules dans deux entrepôts. L’augmentation de leur valeur pendant leur maturation est considérée comme une garantie des financements qu’elle accorde aux producteurs.

