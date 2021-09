Farm to fork

Les agriculteurs européens insistent pour une étude d’impact

L’Europe est en train de baisser le pavillon sur la souveraineté, qui était une de ses priorités, estime Christiane Lambert, la présidente du syndicat des agriculteurs européens (Copa). © Jérôme Chabanne

Le syndicat des agriculteurs européens (Copa) et celui des coopératives européennes (Cogeca) demandent à la Commission une étude d’impact sur ses stratégies De la ferme à la fourchette (Farm to fork) et Biodiversité, avant leur vote par les eurodéputés.