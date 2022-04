Dans le cadre des journées export agro 2022, le ministère de l’Agriculture présentait à la presse les tendances de consommation du bio à l’échelle européenne, le 8 avril 2022. Avec des dépenses de consommation bio qui ont doublé en dix ans, le bio s’est démocratisé auprès des consommateurs européens.

Des politiques incitatives

En Allemagne, le bio s’est généralisé avec l’accession au poste de ministre de l’Agriculture, d’un élu vert. Le pays a revu ses ambitions à la hausse, en fixant la part de SAU bio à 30 % d’ici à 2030. Pour l’heure, seule 9,7 % de la SAU allemande est convertie à l’agriculture biologique, soit 13 % des exploitations agricoles.

Le programme allemand de développement du bio doit introduire l’obligation d’approvisionnement bio dans les cantines publiques à hauteur de 20 %.

Un produit accessible

Au Danemark, en Suède, en Finlande et en Norvège, la démocratisation du bio s’est fait grâce à la grande distribution, premier canal de vente de produits bio. « Le produit bio se trouve à côté du produit conventionnel, explique Majbritt Leenaert, chargée d’affaires à l’exportation chez Agrotech Business France Danemark. Le bio est accessible à tout le monde. »

Le marché du discount a lui aussi rendu le bio accessible, et ce à toutes les bourses. « En Allemagne, le bio est très présent dans le discount, il y est complétement intégré », souligne Christian Hamm, chef de pôle Agrotech Business France Allemagne. Le prix n’est plus un frein à la consommation, « il n’y a quasi plus de différence de prix entre le bio et le conventionnel », rajoute Anne-Sophie Hottiaux, directrice du développement du Groupe Sopexa.

Le bio seul ne suffit plus

Si le premier moteur de consommation était depuis longtemps l’aspect santé et bien-être, la protection du climat et l’environnement sont aujourd’hui de nouveaux motifs d’orientation vers le bio, surtout chez les jeunes consommateurs. « Aujourd’hui, le bio est un prérequis et n’est plus au centre de la communication, poursuit Anne-Sophie Hottiaux surtout sur les marchés à forte consommation bio où les consommateurs sont déjà sensibilisés. »

De nouvelles exigences apparaissent. Notamment dans les pays nordiques avec une forte conscience environnementale, où les consommateurs avouent être davantage attirés par les produits durables, issus du commerce équitable, avec un emballage recyclable et présentant certains atouts comme le « sans gluten ».