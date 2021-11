Le Parlement européen a adopté le 23 novembre 2021 la prochaine Pac de 2023 à 2027, avec le soutien de la majorité de droite (PPE et Renew). Et ce, malgré l’opposition des écologistes, d’une partie de la gauche et de la majorité de la gauche radicale, qui ne la jugent pas à la hauteur des ambitions environnementales de l’Union européenne.

La réforme de la Pac adoptée à une large majorité

Les eurodéputés, réunis en session plénière à Strasbourg, se sont prononcés sur trois textes régissant cette nouvelle Pac. Le règlement pour le plan stratégique national (PSN) a été approuvé à 452 voix (178 contre, 57 abstentions), celui sur l’organisation commune des marchés (OCM) unique à 487 voix (130 contre et 71 abstentions) et enfin le règlement horizontal à 485 voix (142 contre et 61 abstentions).

Les trois textes doivent maintenant recevoir l’aval formel des États membres le 2 décembre 2021, pour une publication au Journal officiel de l’Unon européenne le 6 décembre 2021.

Divisions syndicales

La Confédération paysanne a dénoncé une « Pac au rabais » qui ne permettra pas de tenir les objectifs environnementaux du Pacte vert et de la stratégie « De la ferme à la fourchette ». Alors même que ces engagements ont été adoptés par les mêmes députés, pointe le syndicat. Par souci de cohérence, « la Commission européenne doit remettre à niveau les PSN des États membres, et en premier lieu celui de la France » estime la Confédération paysanne.

Autre son de cloche du côté de la FNSEA qui appelait la veille du vote à l’adoption de la Pac, qu’elle juge pour sa part « très exigeante […] particulièrement sur le plan environnemental ». Le Copa Cogeca (syndicat des agriculteurs et coopérateurs européens) s’est également félicité des résultats du vote, tout en insistant sur les « exigences environnementales, climatiques et sociales » que devront relever les agriculteurs.

