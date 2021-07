La Commission européenne a présenté le 30 juin 2021 sa vision à long terme pour les campagnes de l’UE, et propose un « pacte rural » et un « plan d’action » pour des zones rurales « plus fortes, connectées, résilientes et prospères » d’ici à 2040.

Une belle ambition qu’elle compte réaliser avec les États membres, le Comité européen des Régions et les acteurs locaux. Un plan d’action détaillé est promis pour 2024, avec des propositions d’actions et de financement pour la période 2028-2034.

30 % des Européens vivent en zone rurale

Le rôle et l’importance des zones rurales sont « sous-estimés et insuffisamment récompensés », note la Commission. Or, elles représentent plus de 80 % du territoire de l’Union et abritent 30 % de la population, soit quelque 137 millions d’habitants.

Conséquence du Covid et de l’extension du télétravail, les campagnes suscitent un « regain d’attention », en tant que « lieux de bien-être, de sécurité, de vie écologique et de nouvelles possibilités de renouvellement social et économique ». Autant de projets pour ces campagnes, où l’agriculture est attendue au tournant.

L’agriculture est chargée de la « transition verte »

S’appuyant sur des enquêtes d’opinions et des consultations citoyennes, la Commission retient notamment « l’évolution de la demande des consommateurs en faveur d’aliments de meilleure qualité, plus durables et sains, y compris des produits biologiques ». C’est sur cette base qu’elle construit son plan d’action, mettant l’accent sur « la transition vers des méthodes de production biologique, le développement de circuits d’approvisionnement courts, la transformation au niveau local et la conception de produits innovants ».

Un courant déjà encouragé dans la stratégie « De la ferme à la table » et dans le plan d’action en faveur du développement de la production biologique sur 25 % du territoire de l’Union européenne. Et pour ce développement « écologique », note la Commission, la contribution de la politique agricole commune sera essentielle.

« La nouvelle Pac contribuera à cette vision, car elle favorise un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié, soutient la protection de l’environnement et l’action pour le climat et renforce le tissu socio-économique des zones rurales », a déclaré Janusz Wojciechowski, commissaire chargé de l’agriculture.

Si Bruxelles entend aussi s’atteler à résoudre des problèmes bien identifiés en zones rurales, comme le manque de connectivité, de transports et de services.

