Roberto Moncalvo, vice-président du Copa, représentant les agriculteurs européens (1), craint que les propositions concernant l’étiquetage nutritionnel énoncées par la Commission européenne, dans sa stratégie de la ferme à la fourchette, ne pénalisent les produits de qualité et les producteurs.

Un code couleur « simpliste »

« Je me félicite de l’occasion de soutenir des mesures visant à améliorer la santé des consommateurs et je pense que la haute qualité nutritionnelle des aliments que les agriculteurs sont fiers de produire peut y contribuer », rapporte Roberto Moncalvo, également agriculteur, et président du principal syndicat agricole italien, Coldiretti.

Mais ce dernier craint que le code couleur proposé par la commission avec les « bons aliments en vert » et « les mauvais en rouge » soit une représentation « simpliste » et discrimine des produits sous indication géographique qui sont le fruit « d’un patrimoine culturel et traditionnel » et dont les formulations ne sont pas modifiables facilement.

Exclure les produits agricoles

S’il comprend parfaitement la volonté de la Commission de « protéger la santé » des consommateurs, l’agriculteur est inquiet concernant la proposition de la Commission d’interdire la promotion sur les produits contenant une grande quantité de matières grasses, de sucre ou de sel.

« La Commission européenne ne se rend pas compte des conséquences considérables que cette initiative pourrait avoir sur la survie de nombreux petits producteurs de produits agricoles traditionnels », alerte Roberto Moncalvo, citant par exemple le fromage ou l’huile d’olive.

« Je pense que l’étiquetage nutritionnel ne devrait pas être appliqué aux produits agricoles », ajoute-t-il. Le Copa (1) Cogeca (2) demande que l’impact de ces mesures sur les consommateurs, les agriculteurs et l’environnement soient évaluées, avant de décider si elles doivent ou non faire partie de la nouvelle stratégie de l’Union européenne.