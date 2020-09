Également interrogé sur les néonicotinoïdes, le député européen Yannick Jadot a affirmé que leur réautorisation ne constitue pas une solution. S’il reconnaît les difficultés vécues par la filière betteraves, il appelle à « activer le fonds national sur les risques agricoles pour justement pallier la perte de revenu pour les betteraviers ».

Si Yannick Jadot juge qu’il ne s’agit pas d’une mesure « pérenne », il estime que la perte de biodiversité est trop importante : « Ce qui est en train de disparaître, c’est la biodiversité et les abeilles. Les néonicotinoïdes sont une saloperie pour la biodiversité, c’est interdit en France, c’est interdit au niveau européen. »

L’eurodéputé français estime que des changements de pratiques culturales pourraient aider les betteraviers. « Si on change les pratiques culturales, on remet des haies, on remet des bandes enherbées, on cultive par exemple de la féverole l’hiver. Rien qu’avec la féverole l’hiver on réduit de 30 % la présence des pucerons », affirme Yannick Jadot. Et d’ajouter que l’agriculture intensive est « plus vulnérable » aux ravageurs comme le puceron « qui ont toujours existé ».