Après la fermeture mouvementée du lycée de Fénelon, la Seine-Saint-Denis comptera de nouveau un établissement privé de l’enseignement agricole à compter de septembre 2022. Il prendra la place d’une école maternelle qui a fermé sur la commune de Sevran.

Un événement rare

La création d’un nouvel établissement est un événement rare dans l’enseignement agricole. Une convention a été signée le 12 novembre 2021 entre le ministère de l’Agriculture, l’association porteuse du projet, Saltus campus, et la mairie de Sevran.

« Il y avait comme piste de s’installer à Tremblay, Pantin et à Bondy mais elles ont été abandonnées », explique Philippe Jorgi, membre de l’association La Cordée, qui rassemble les anciens enseignants du lycée fermé de Fénelon, et qui fait aussi partie de l’aventure Saltus campus. C’est avec l’aide d’une conseillère départementale qu’ils ont trouvé les locaux de Sevran. Les cours techniques se dérouleront au Domaine de Courances dans l’Essonne, aussi membre de l’association Saltus campus.

« Pour la création du lycée, on a choisi d’être rattaché à l’Unrep (NDLR : Union nationale rurale d’éducation et promotion représentant l’enseignement laïc) et non au Cneap (NDLR : Conseil national de l’enseignement agricole privé représentant l’enseignement catholique) qui ne nous a pas soutenu pendant la fermeture de Fénelon », explique Philippe Jorgi.

Un objectif de 120 à 130 élèves

Le projet pédagogique défini en lien avec l’Unrep permettra notamment de mener de nombreux projets autour de l’agroécologie et de l’agriculture périurbaine, a précisé le ministère de l’Agriculture dans un communiqué du 12 novembre 2021.

« Le lycée accueillera des troisième et quatrième agricoles, un CAP agricole métiers de l’agriculture, option grandes cultures, un bac professionnel CGEA et un bac professionnel gestion des milieux naturels et de la faune, présente Nicolas Boivin, directeur adjoint de l’Unrep. Une quarantaine d’élèves est attendue à la rentrée de septembre de 2022 car seules les classes entrantes, quatrième, troisième, seconde et première année de CAP, seront ouvertes ». Tous niveaux ouverts, l’établissement comptera entre 120 et 130 élèves.

Alexis Marcotte