Plus de 200 000 élèves feront leur rentrée dans l’enseignement agricole le jeudi 1er septembre. Une nouvelle année qui voit certains diplômes évoluer dans leurs contenus.

Un nouveau tronc commun pour le bac pro

À partir de cette rentrée 2022, le tronc commun portant sur des matières techniques et générales (1) des 16 spécialités (2) du bac professionnel est rénové. Ce diplôme concerne 45 % des élèves de l’enseignement agricole selon le ministère de l’Agriculture.

Il est désormais construit autour de 4 blocs de compétences : « construire son raisonnement autour des enjeux du monde actuel », « débattre à l’ère de la mondialisation », « développer son identité culturelle » et « agir collectivement dans des situations sociales et professionnelles ».

Selon un exemple présenté par le ministère de l’Agriculture, dans le nouveau bloc de compétences « développer son identité culturelle », les élèves du bac pro conduite et gestion de l’entreprise agricole doivent être capables de construire et d’expliquer un choix d’orientation professionnelle. Cette séquence d’enseignement serait notamment basée sur un travail en groupe pour construire une trame d’interview destinée à interroger des agriculteurs.

« L’objectif est de diplômer des jeunes capables d’agir en conscience dans une société complexe et un monde professionnel en mutation. Cette nouvelle orientation, qui permet de conforter les compétences psychosociales des jeunes, répond aussi à une attente forte du monde du travail », estime le ministère de l’Agriculture.

Le lancement de la rénovation du BTSA

La rentrée de septembre sonne le lancement de la rénovation du BTSA. Ses 16 spécialités évolueront de manière échelonnée entre les rentrées de 2022 et de 2025. Sont concernées cette année les référentiels des BTSA Technico-commercial et Viticulture-oenologie. En 2023, ce sera le tour des BTSA Métiers du végétal, Agronomie et cultures durables, Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BioQUALIM) et Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (Anabiotec).

« Pour les spécialités rénovées, les équipes pédagogiques volontaires pourront choisir la conduite du BTSA sous une forme semestrialisée », souligne le ministère de l’Agriculture qui l’estime comme « une avancée majeure dans l’enseignement supérieur français et pour l’enseignement agricole ». Cela devrait permettre « d’améliorer la reconnaissance du BTSA en tant que diplôme de l’enseignement supérieur » et de « promouvoir les études en mobilité à l’étranger ».

De nouveaux certificats de spécialisation

La rentrée de 2022 verra également l’ouverture de nouvelles certifications relevant de la formation professionnelle continue et par apprentissage : Certificat de spécialisation option : conduite de productions maraîchères, Certificat de spécialisation option : arrosage automatique, espaces vers et sols sportifs, Certificat de spécialisation option : sols sportifs engazonnés et le Certificat de spécialisation option : travaux mécanisés de génie écologique.

Au niveau des brevets professionnels, le ministère annonce la rénovation de l’option conducteur de machines agricoles.