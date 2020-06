Emmanuel Macron l’a annoncé dimanche 14 juin 2020, le ministère de l’Agriculture l’a entériné. Les élèves de 4e et de 3e des collèges de l’enseignement agricole devront retourner en classe ou en entreprise à compter du 22 juin. Le retour des élèves et étudiants de l’enseignement agricole était jusque-là organisé de manière progressive depuis le 2 juin mais devient seulement obligatoire pour les collégiens selon une instruction technique publiée par le ministère le 18 juin.

Les épreuves de rattrapages maintenues

« L’accueil des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles (BCPST, A-TB, ATS)

n’est pas autorisé à ce stade, à l’exception de l’accueil pour les opérations de concours de

recrutement dans les écoles », précise également le texte.

Les stages et périodes de formation en milieu professionnel sont autorisés pour tous les élèves de plus de 14 ans, les lycéens et les étudiants selon l’appréciation du chef d’établissement et après autorisation des représentants légaux si l’apprenant est mineur. Un modèle type d’avenant à la convention de stage a été élaboré tout spécialement pour s’adapter à la situation sanitaire exceptionnelle.

L’organisation de journées portes ouvertes est aussi de nouveau possible dans les établissements.

Concernant les examens, l’instruction rappelle également l’annulation de l’oral de français du baccalauréat général et de l’épreuve ponctuelle anticipée de français du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l’agronomie et du vivant » (STAV). « Une note de contrôle continu sera arrêtée pour cette épreuve conformément aux instructions qui seront délivrées dans les jours à venir », annonce le document. Les épreuves de rattrapage du baccalauréat technologique et du baccalauréat général et l’épreuve de contrôle du baccalauréat

professionnel sont en revanche maintenues. « Les modalités d’organisation de ces épreuves, dans le respect de la sécurité des examinateurs et des candidats, seront communiquées prochainement au travers d’un protocole sanitaire spécifique disponible sur Chlorofil », selon le ministère.

Une nouvelle circulaire sera publiée d’ici à la rentrée

Quel que soit le niveau d’enseignement, les établissements doivent s’assurer qu’une distance d’au moins un mètre entre les apprenants et les enseignants/formateurs et entre les apprenants en position côte à côte ou en face-à-face soit respectée. Pour les internats, la même distance s’applique entre les lits. La mesure précédente de 4 mètres carrés par élève disparaît.

Le ministère de l’Agriculture annonce également dans son instruction qu’« une circulaire précisant les modalités d’organisation pour la rentrée de septembre sera élaborée en concertation avec les instances de dialogue social et diffusée dès que possible ».

