L’opérateur de compétences destiné aux salariés de la filière agricole, Ocapiat (ex-Fafsea), lance un nouveau service pour permettre aux employeurs agricoles de trouver les formations agricoles les plus proches. Ce service repose sur la géolocalisation. Il est disponible sur internet sur le site d’Ocapiat.

Une fois arrivé sur la page de cette adresse, il faut cliquer sur le troisième point ou sur le texte à cet endroit « géolocaliser une formation du catalogue de l’offre régionale ». Une nouvelle image de mode d’emploi apparaît. Vous pouvez cliquer sur elle, à peu près à n’importe quel endroit, et faire apparaître une carte, éventuellement centrée sur votre lieu de connexion.

En se rapprochant progressivement, les formations les plus proches s’inscrustent sur la carte. Il est possible qu’il y ait plusieurs formations dans le même lieu : il faut alors les faire défiler à l’aide des flèches en bas à droite du descriptif. Pour chaque formation, un lien permet d’inscrire directement un salarié et de lire son contenu pédagogique.

Prise en charge collective

Ces formations interentreprises sont destinées aux petites et moyennes entreprises, dont relèvent la plupart des exploitations agricoles. Grâce à la mutualisation des cotisations des employeurs, leurs coûts pédagogiques sont totalement financés et Ocapiat assure la prise en charge des salaires pour les entreprises de moins de 50 salariés.

« L’ambition est de favoriser aux plus près des besoins en région le développement des compétences des salariés de nos branches professionnelles », explique le secrétaire général d’Ocapiat, Éric Pommageot.

Par ailleurs, à la même adresse internet (ou directement sur cette page), l’employeur de la branche agricole peut trouver un catalogue interactif qui lui permet de définir le besoin en formations qu’il aimerait combler dans ses équipes.