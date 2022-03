Le 14 mars 2022, le ministère de la Santé confirme la fin du protocole sanitaire qui s’appliquait aux employeurs depuis le printemps 2020 dans la lutte contre le Covid-19. En fait, ne subsistaient depuis le 28 février 2022 que le port du masque dans les établissements accessibles sans passe vaccinal et les règles de distanciation physique sur place. Depuis le 2 février, le télétravail, pour les postes qui le permettent, n’était plus qu’une recommandation.

Le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun. A priori, les déplacements dans la même voiture rentrent dans ce registre, bien que le ministère n’aborde pas explicitement ce point particulier. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives au Covid durant les sept jours qui suivent leur période d’isolement et les cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé. Le passe vaccinal reste obligatoire dans les établissements de santé et les maisons de retraite.

Un guide pratique succède au protocole

Le ministère du Travail renvoie désormais les employeurs vers un guide pratique pour freiner la propagation du virus dans les entreprises. Il a été transmis fin février aux partenaires sociaux. Il s’agit principalement d’une incitation au lavage fréquent des mains, à l’aération des locaux et au nettoyage des surfaces.