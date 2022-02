Seul syndicat patronal représentatif en agriculture, la FNSEA a rencontré le Premier ministre Jean Castex le 16 février 2022, dans le cadre d’une série de rencontres bilatérales avec les partenaires sociaux, pour lui exposer la situation de l’emploi en agriculture.

Recrutement et TO-DE

Cette rencontre se situe dans un cadre général de baisse rapide du taux de chômage en France. Les questions d’attractivité du métier et de recrutement ont été mises sur la table. « Il devient de plus en plus difficile de recruter, aussi bien des salariés saisonniers que des permanents », résume Jérôme Volle, vice-président de la FNSEA chargé des questions sociales. Il a mis en avant les récentes négociations salariales successives qui ont revalorisé les niveaux minimums de la convention collective nationale de la production agricole et des Cuma. « Sur les douze derniers mois, cela représente une hausse de plus de 4 % de la grille », argumente Jérôme Volle.

Dispositif TO-DE

Les agriculteurs employeurs attendent en priorité du gouvernement une pérennisation de l’exonération spécifique des cotisations patronales sur les salariés occasionnels, dit « dispositif TO-DE ». Si celui-ci est régulièrement accordé depuis quelques années lors des discussions annuelles sur la loi de financement de la Sécurité sociale, il n’est pas inscrit dans le marbre comme l’a souhaité le Sénat.

