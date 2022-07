Un décret publié au journal officiel du 30 juin 2022 prolonge de six mois, du 30 juin jusqu’au 31 décembre 2022, la majoration de l’aide unique aux employeurs d’apprentis et l’aide exceptionnelle aux employeurs de jeunes de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation.

Apprentissage

La majoration de l’aide unique aux employeurs d’apprentis est donc prolongée de six mois, jusqu’au 31 décembre 2022. Pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’à cette date, l’aide est de 5 000 € au maximum pour un apprenti mineur et de 8 000 € s’il est majeur, versée la première année.

Retrouvez ici les aides à l’embauche pour un contrat d’apprentissage.

Contrat de professionnalisation

De même, l’aide exceptionnelle versée aux employeurs d’apprentis et de salariés de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation est prolongée de six mois, et concerne les embauches conclues jusqu’au 31 décembre 2022. Elle est de 5 000 € au maximum pour un salarié mineur et de 8 000 € au maximum pour un salarié majeur (jusqu’à 30 ans), versée au cours de la première année du contrat.

Retrouvez toutes les aides à l’embauche pour un contrat de professionnalisation.