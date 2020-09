Le 27 septembre 2020, plus de 80 0000 grands électeurs (élus parlementaires et locaux) étaient appelés à renouveler 172 des 348 sièges du Sénat dans 58 départements.

Dans l’ensemble, les résultats confortent la droite et le centre. Le Palais du Luxembourg compte désormais 18 élus se revendiquant des professions agricoles selon un document du Sénat. Henri Cabanel du groupe RSDE (1) et les trois sénateurs Daniel Gremillet, Daniel Laurent et Rémy Pointereau du groupe Les Républicains ont notamment été réélus pour un mandat de 6 ans.