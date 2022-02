Mieux anticiper les mutations et les transitions de l’agriculture

l’APCA propose d’impliquer systématiquement les organismes de conseil agricole dans les travaux de recherche appliquée, afin de favoriser le transfert et l’appropriation de ces travaux par les agriculteurs. Les chambres veulent aussi mobiliser et renforcer les financements des dispositifs du type France 2030 l’innovation (PIA4, France 2030,…) et CASDAR pour accompagner le plus largement possible les agriculteurs et leurs exploitations dans leurs innovations et leur développement,