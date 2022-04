Chèque alimentaire versus suppression de la TVA

Premier thème, le pouvoir d’achat a lancé le débat entre les candidats. Emmanuel Macron y a défendu sa proposition d’un chèque alimentaire pour « les étudiants, les modestes et les ménages qui en ont le plus besoin et qui sont à l’euro près ». Une mesure qui ne concernerait que des produits français et qui pourrait être mise en œuvre dans l’année de son éventuelle réélection, selon les mots de Julien Denormandie du 17 avril 2022.

De son côté, Marine Le Pen préfère supprimer la TVA sur les produits de première nécessité, dont des produits alimentaires.

Les deux candidats se sont renvoyés la balle en jugeant le dispositif de leur adversaire « inefficace » pour améliorer le pouvoir d’achat. « Votre baisse de TVA va aller beaucoup plus aux grands distributeurs qu’aux consommateurs. Et en plus, elle est injuste, car vous et moi, on n’a pas besoin de payer zéro de TVA sur ces biens », a lancé le président de la République. La candidate du Rassemblement national s’est défendue en estimant le chèque proposé par Emmanuel Macron comme « inflationniste » n’empêchant pas « les commerçants de maintenir les prix hauts ».