Le 10 avril 2022 aura lieu le premier tour de l’élection présidentielle. Dans cette course à l’Elysée, la Coordination rurale (CR) a tenu à adresser une lettre ouverte, signée par Bernard Lannes, son président, à tous les candidats d’ores et déjà déclarés.

« Une Europe et une France protectrices »

Publiée le 29 septembre 2021, elle précise les attentes du syndicat « qui n’ont pas beaucoup changé depuis 2017 ». Concernant la rémunération des agriculteurs, « la conception du prix agricole doit par exemple être revue, et partir de la ferme pour enfin couvrir les coûts de production, écrit la Coordination rurale. Et la loi Egalim 2, censée combler les manques de la première version, est une loi avec de bonnes intentions, mais sans mesures apportant une réelle perspective de changement pour les agriculteurs ».

Sur la politique agricole commune, le syndicat espère un projet « ambitieux » où « la production européenne doit être régulée en fonction des besoins des consommateurs, et basée sur une demande et un marché réels ». « Les agriculteurs ont besoin d’une Europe et d’une France protectrices, pas d’être la variable d’ajustement de politiques commerciales ou environnementales déconnectées », estime le syndicat.

La Coordination rurale conclut en se déclarant prête à accueillir sur une ferme chaque candidat pour lui présenter en détail ses propositions.