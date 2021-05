« Sont réputées agricoles :Toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal, et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités se situant dans le prolongement de l’acte de production.Les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.Les activités économiques qui ont pour support économique ou physique une exploitation au sens des alinéas précédents, réalisées directement ou sous-traitées, à la condition d’être réalisées :- Soit par une personne physique inscrite au registre des actifs agricoles ;- Soit par une personne morale dont le dirigeant est inscrit audit registre.Les activités de cultures marines et d’exploitations de marais salants.Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil ».