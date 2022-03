Biocoop veut être plus exigeant sur le bio

Pour sa conférence de rentrée organisée le 3 mars 2022, Biocoop a présenté ses objectifs pour l’année à venir. Parmi ceux-ci figurent le développement d’une offre bio, plus locale et équitable, tendant vers le zéro déchet.

Vers plus d’exigences

« Le commerce est au service de notre militantisme », a rappelé Pierrick de Ronne, président de Biocoop. Parmi nos 571 références, 98 % sont fabriquées en France et 83 % sont d’origine France ».

Alors que le distributeur ne représente que 0,9 % de la distribution alimentaire française, il pèse 12 % du marché bio français, 19 % du marché vrac et 20 % du commerce équitable en France. « Que font les autres ?, s’est alarmé le président. Nous jouons le rôle de pionnier, de leader de l’alternatif. »

Pour continuer à travailler vers « une bio plus cohérente », le distributeur s’est fixé trois objectifs :

accélérer sur la transition agroécologique,

développer une alimentation bio exigeante

et soutenir le développement d’une économie écologique et solidaire.

Pour cela Biocoop souhaite notamment atteindre 88 % d’approvisionnement d’origine France d’ici la fin de l’année, proposer une offre à 50 % en vrac d’ici 2025, ou encore passer à 30 % de son offre commerciale sous le label commerce équitable.

Un chiffre d’affaires en très légère baisse

Pour 2021, le chiffre d’affaires du distributeur atteint 1,6 milliard d’euros. Un chiffre en très légère régression par rapport à l’an dernier pour le distributeur qui représente tout de même 43,6 % des parts de marché de la distribution spécialisée. Comparé à 2019, le distributeur enregistre une croissance de + 15 %.

Avec 767 magasins, soit 80 de plus qu’en 2020, Biocoop poursuit son implantation sur le territoire. Autrement dit, seuls 30 % des Français habitent à plus d’un quart d’heure d’un magasin de l’enseigne. « Pour l’année prochaine, on va ralentir, prévient Sylvain Ferry, directeur de l’enseigne. On devrait ouvrir une cinquantaine de magasins. »

Biocoop travaille également avec 3 350 fermes sur quatre filières de production : la viande, le lait, les fruits et légumes, ainsi que les céréales.

Biocoop veut « hausser le ton » pour la présidentielle La compagne de communication présentée à la presse et prévue par Biocoop à l’occasion de l’élection présidentielle. ©A.Gambarini/GFA Biocoop souhaite lancer sur les réseaux sociaux une campagne d’interpellation, à destination des candidats à l’élection présidentielle, au sujet des pesticides. « On veut hausser le ton, prendre un ton militant », affirme Pierrick de Ronne, président de Biocoop, pour qui la question des pesticides est trop souvent ignorée des débats politiques.