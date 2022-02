Il devait être nommé à la fin de 2021. Le chef d’orchestre du plan « prévention suicide » du gouvernement a finalement été désigné le 2 février 2022, par les ministres de la Santé et de l’Agriculture, Olivier Véran et Julien Denormandie, ainsi que le secrétaire d’État chargé des Retraites, Laurent Pietraszewski.

L’inspecteur général des Affaires sociales, Daniel Lenoir, se voit ainsi confier la mission de coordinateur national de la feuille de route « prévention du mal-être et accompagnement des populations agricoles en difficulté ».

Le dispositif contre le mal-être agricole articule plusieurs acteurs au niveau départemental. © GFA

Son rôle consistera à assurer la mise en place de la nouvelle gouvernance tant au niveau national que local avec la création, dans chaque département, d’un comité départemental dédié au mal-être agricole. Il s’attachera également « à la mise en œuvre rapide et effective des actions annoncées dans la feuille de route ».

Une feuille de route d’un an

Daniel Lenoir devra par ailleurs rendre compte chaque trimestre de l’état d’avancement de cette feuille de route pendant sa première année de mise en œuvre. Au terme de sa mission, il sera chargé de formuler un bilan de cette première année d’exécution du plan en vue de « recommandations opérationnelles pour la suite ».

Agronome de formation et titulaire d’un master en sociologie rurale, Daniel Lenoir a été directeur général de la Caisse centrale de la MSA de septembre 1997 à février 2002. Il a par la suite exercé dans le domaine de la santé, comme directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) du Nord Pas-de-Calais, et de la Sécurité sociale, en tant que directeur général de caisses nationales. Il s’est notamment investi dans les problématiques des risques professionnels et psychosociaux et dans la prévention du suicide.