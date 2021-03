Lever les freins à l’installation des femmes en agriculture

Dans un documentaire réalisé à la demande du réseau Amap Île-de-France, cinq agricultrices franciliennes témoignent de leur parcours d’installation.

Le parcours d’installation est-il différent lorsque l’on est une agricultrice ? C’est la question à laquelle tente de répondre le documentaire « Devenir paysanne », réalisée par Bobines et Ricochet à la demande du réseau Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne) d’Île-de-France. Il a été cofinancé par la Région Île-de-France et le ministère de l’Agriculture. Il donne la parole à cinq agricultrices.

Ces témoignages ne peuvent être considérés comme représentatifs de l’ensemble des parcours d’installation des agricultrices françaises. En effet, les cinq agricultrices interrogées se trouvent dans la même région, elles sont toutes en agriculture biologique, enfin, quatre d’entre elles vendent au moins une partie de leur production en circuit court.

Difficile d’être prises au sérieux

Toutefois, le documentaire met en lumière des obstacles que de nombreuses femmes doivent rencontrer, comme l’équilibre difficile entre l’exploitation, le parcours d’installation et une vie de famille, qui repose souvent un peu plus sur leurs épaules, les empêchant par exemple de faire des stages trop loin et les obligeant à faire des doubles journées. Parfois, la force peut manquer et le matériel n’est pas toujours adapté à la morphologie des femmes. Mais toutes font preuve de résilience. L’une d’entre elles a même développé ses propres outils.

Ces femmes racontent aussi qu’il a parfois été difficile d’être prise au sérieux et qu’elles ont subi les regards en coin de voisins qui croient qu’elles jouent « à la dînette », ou d’autres agriculteurs qui les croient incapables de « reculer une remorque ». « En tant femme, il faut prouver quatre fois plus qu’un homme », résume Nathalie, une agricultrice interrogée dans ce documentaire.

Marie-Astrid Batut