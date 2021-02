Julien Denormandie à l’écoute des propositions citoyennes

La Commission nationale du débat public (CNDP) en charge de la consultation publique « ImPACtons ! » sur la future Pac, a rendu officiellement les conclusions du rapport au ministre de l’Agriculture Julien Denormandie, le 5 février 2021. Ses organisateurs se sont félicités de la forte participation citoyenne, avec 12 260 contributions étayées et 1083 propositions soumises au ministère, qui prouvent l’intérêt des Français pour l’agriculture. Le ministre a répondu en direct à une quinzaine de questions du public en visioconférence.

> À lire aussi : Débat ImPACtons : Les 1 000 propositions des Français pour la future Pac (08/01/2021)

Un consensus sur la majorité des sujets, sauf l’aide à l’actif

Beaucoup de sujets font consensus, a reconnu Julien Denormandie, en précisant qu’il partage la plupart des ambitions pour une « Pac plus verte et plus juste » : la souveraineté alimentaire, la définition de standards de production européens, la lutte contre les distorsions de concurrence avec des « clauses miroirs » (exigeant les mêmes standards de production), l’accompagnement à la transition agroécologique, l’installation, ou encore l’accès au foncier.

Sur les aides à l’actif, en revanche, il a balayé cette possibilité car « il n’y a pas de définition commune de l’agriculteur actif au niveau européen ». En ajoutant qu’avec une aide à l’actif, la France serait perdante.

Créer de la valeur avec la transition agroécologique

« La transition agroécologique doit être créatrice de valeur environnementale et de valeur pour nos agriculteurs », a insisté le ministre, en précisant qu’il n’était pas « tabou » de parler de création de valeur.

Pour encourager le changement des pratiques, il ne faudra pas imposer la transition aux agriculteurs, mais l’accompagner et la financer : pas « d’injonctions » mais un accompagnement, a rappelé le ministre. Il a aussi rappelé son intérêt pour la certification haute valeur environnementale (HVE).

Une campagne de communication pour attirer les jeunes

Bien conscient du défi du renouvellement des générations, et pour redonner de l’attractivité au métier, Julien Denormandie a évoqué la prochaine campagne d’information sur les métiers du vivant prévue en avril 2021 (10 millions d’euros du plan de relance y sont consacrés).

JA appuie les mesures pour le renouvellement des générations

Jeunes Agriculteurs a réagi dans un communiqué diffusé le 5 février sur les propositions de la consultation publique « ImPACtons ! » : « Nous attirons l’attention sur des mesures qui nous semblent trop éloignées des réalités économiques des exploitations, néanmoins, nous voulons saluer la présence de mesures défendues par JA, notamment la nécessité de relever le défi démographique agricole, la définition de l’agriculteur actif, et l’importance du revenu pour assurer notre souveraineté alimentaire ». Le syndicat attend des actions fortes dans le cadre du Plan stratégique national, déclinaison française de la future Pac.