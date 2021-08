La liste des activités d’agritourisme soumises au passe sanitaire

Le passe sanitaire, c’est le fait de pouvoir présenter une preuve sanitaire parmi les trois suivantes :

• Une attestation de vaccination certifiée (schéma vaccinal complet),

• Un test (PCR, antigénique ou autotests sous la supervision de professionnels) de moins de 72 heures (pour la France) ;

• Une preuve de test positif ou preuve de rétablissement.

Comment le contrôler ?

Il peut être présenté sous forme numérique (code QR dans l’application TousAntiCovid) ou sous forme d’attestation papier.

Qui est concerné ?

Toutes les personnes de plus de 18 ans sont concernées. Il sera exigible pour les enfants de 12 à 18 ans à partir du 30 septembre.

Depuis le 1er septembre, il est exigé également pour les salariés, agents publics, bénévoles et autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, ou événements concernés par le passe sanitaire, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public (sauf pour les livraisons et interventions d’urgence).