Le prix d’achat des intrants baisse sur un an

Le prix d’achat des intrants, mesuré par l’Ipampa (1) pour les biens et services utilisés dans les consommations intermédiaires, est en hausse de 0,5 % en octobre 2020 par rapport à septembre. Il diminue en revanche de 2,3 % sur un an, selon une note d’Infos rapides diffusée par Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture le 15 décembre 2020.

Le prix d’achat des intrants est en légère hausse entre septembre et octobre 2020, mais nettement en deçà des prix observés en 2019. © Insee, Agreste

Ce repli sur un an concerne toutes les orientations technico-économique des exploitations agricoles, et un peu plus fortement les grandes cultures et les exploitations maraîchères : le poids du poste énergie étant souvent plus important, elles bénéficient de la baisse des prix de l’énergie.

La chute des cours du pétrole fait baisser les prix

Depuis mars 2020, les prix de l’énergie et des lubrifiants ont fortement baissé par rapport à 2019, sous l’effet de la chute des cours du pétrole, explique Agreste : en octobre 2020, ils sont inférieurs de 18,5 % au niveau d’octobre 2019. Ils sont néanmoins repartis à la hausse entre septembre et octobre dernier (+1,2 %).

En octobre 2020, le baril du pétrole brut de la mer du Nord est affiché à 40 $, contre 41 $ le mois précédent. Sur la même période, le prix du gazole non routier progresse de 2,5 %, mais recule de 32 % sur un an. Ces données tiennent compte du remboursement aux agriculteurs de la taxe sur la consommation des produits énergétiques (TICPE), précise Agreste.

Les prix de l’énergie, des lubrifiants et du pétrole sont en baisse sur un an. © Insee, Agreste

Le prix des engrais et des amendements se stabilise

En octobre 2020, le prix des engrais et amendements est stable après six mois de baisse mais diminue de 7,2 % sur un an. Les engrais azotés voient leurs prix reculer de 8,6 % par rapport à octobre 2019, avec une chute de la livraison de 35,7 % sur un an.

Les prix des phosphates diminuent sur 13,3 % sur un an en octobre 2020, pendant que leurs livraisons progressent de 7,1 %. À l’inverse, les livraisons de potasse baissent de 13,4 %, et leurs prix de 10,6 %.

Hausse des prix des aliments simples et composés

Le prix des aliments pour animaux progresse par rapport à septembre (+ 0,9 %). Sur un an, le prix est en hausse (+ 3,1 %), sous l’effet de la hausse des prix des aliments simples et des aliments composés.

En octobre 2020, avec un jour ouvrable de moins qu’en octobre 2019, la production d’aliments composés est en repli de 4,3 %. En cumul depuis le début de l’année, Agreste note une baisse de la production de 1,6 %, sous l’effet de la baisse de la production d’aliments pour volailles et d’aliments pour bovins.