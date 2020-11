Le syndicat agricole Coordination rurale a considéré, dans une communication publiée sur son site le 20 octobre 2020, que les fourchettes de prix par quintal proposées par la Fédération nationale des chasseurs (FNC) pour le colza et les orges brassicoles, basées sur les cotations de « La Dépêche Le Petit Meunier », sont « trop basses par rapport à la réalité du terrain » (soit entre 34,80 € et 37,20 € pour le colza, entre 13,20 € et 15,60 € pour l’orge brassicole d’hiver et entre 13,70 € et 16,10 € pour l’orge brassicole de printemps). Depuis deux ans, la sole de colza a fortement diminué. « La faible production fait monter le prix et le barème n’en tient pas suffisamment compte », a estimé la Coordination rurale (CR).

« Les populations et les dégâts de sangliers explosent »

Le syndicat regrettait le lendemain sur son site que « les populations et les dégâts de sangliers explosent ». Un constat partagé par la FNC. « Les indemnités versées aux agriculteurs ont été multipliées par dix en 45 ans avec un tableau de chasse du sanglier multiplié par vingt », selon une tendance observée depuis la mise en place du système d’indemnisation dans les années 1970. « En 2000, les fédérations départementales des chasseurs (FDC) ont été chargées de l’indemnisation mais l’équation financière n’est plus tenable, d’autant que 30 % des territoires sont peu ou pas chassés et que le nombre de chasseurs a fortement diminué, « 1,8 million en 1985, contre un million aujourd’hui », a insisté la CR. Le syndicat préconise l’intervention de l’État dans le financement du dispositif accompagnée d’objectifs contraignants aux FDC en nombre de prélèvements.

