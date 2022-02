La Coordination rurale a salué le 22 février 2022, dans un communiqué, le travail mené par les députés qui ont rendu leur rapport d’information sur le secteur coopératif en agriculture six jours plus tôt. Elle y rappelle également certaines de ses propositions pour que l’esprit coopératif soit « défendu et protégé ».

Les syndicats au Haut Conseil de la Coopération Agricole

Dans leur rapport, les parlementaires estiment que le rôle du Haut-Conseil de la coopération agricole (HCCA) doit être renforcé, pour en faire une « véritable autorité de régulation. » La Coordination rurale s’est félicité que certaines de ses propositions, partagées lors de son audition devant la Commission, aient été reprises en ce sens.

Elle a également renouvelé sa demande d’intégration « de tous les syndicats agricoles représentatifs en tant que tels, au Comité directeur du HCCA », qu’elle revendique depuis la création de ce dernier, a-t-elle indiqué.

Revoir l’attribution du statut coopératif

« Les parlementaires l’ont également compris, dans beaucoup de ces structures, le pouvoir de décision n’appartient plus aux producteurs, pas plus que les bénéfices, confisqués via des holdings aux statuts opaques, ce qui dénature totalement le fonctionnement initial de la coopération. » Dans certains cas, les prix payés aux producteurs sont inférieurs à ceux des négoces privés, dénonce le syndicat.

Il milite ainsi pour une réforme « destinée à réserver le statut coopératif – dont découle un régime fiscal très favorable – aux seules coopératives réellement gouvernées par leurs adhérents, conformément à l’esprit confirmé par la loi Hamon de 2014 sur l’économie sociale et solidaire. »

> À lire aussi : Baromètre, Que pensent les adhérents de leurs coopératives ? (27/01/2022)