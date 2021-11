Les chambres d’agriculture et l’État sont enfin tombés d’accord

Avec la signature de leur contrat d’objectif et de performance, les chambres d’agriculture et l’État ont écrit les ambitions qu’ils partageaient. Elles s’articulent autour de quatre axes :

Accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques, sociétales et climatiques ;Créer plus de valeur dans les territoires ;Faire dialoguer agriculture et société ;S’engager et faire réseau : un réseau plus agile et plus efficient.

Le détail est à retrouver dans ce document.