Le 28 avril 2022, la Commission européenne annonçait le lancement d’une large consultation publique sur son initiative visant à aboutir à un système alimentaire plus durable. Elle se déroulera sur douze semaines, jusqu’au 21 juillet 2022.

> Pour envoyer vos contributions sur le site de la Commission

Dans le cadre de la stratégie « De la ferme à la fourchette », Bruxelles veut favoriser la transition vers « un système alimentaire durable et résilient ». Entre d’autres termes, que les aliments mis sur le marché de l’Union européenne soient « sains et respectueux de l’environnement ».

Sonder tous les acteurs, de l’agriculteur au consommateur

Pour y parvenir, la Commission est preneuse de tous les avis pour jeter les bases d’un futur cadre législatif : sur quels acteurs doit reposer cette transition ? Les agriculteurs, les transformateurs ou les distributeurs ? Serait-il efficace d’exiger un étiquetage alimentaire approprié pour aider les consommateurs à faire des choix durables ?

Toutes les personnes impliquées dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, des agriculteurs à l’industrie agroalimentaire, en passant par les détaillants et les consommateurs, ont un rôle à jouer dans cette évolution. Vos commentaires seront pris en compte et vous pouvez demander (ou non) l’anonymat pour vos contributions.