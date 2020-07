Jusqu’au 22 octobre 2020, l’Union européenne consulte les parties prenantes concernées et le grand public sur l’impact de la Pac sur les sols, l’eau, la biodiversité et les paysages.

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 56% Vous avez parcouru 56% de l'article

Quel est l’impact de la Pac sur les habitats naturels, les paysages et la biodiversité ? Jusqu’au 22 octobre 2020, l’Union européenne consulte les organisations, syndicats et citoyens européens pour déterminer l’efficacité et la pertinence des outils de la politique agricole commune sur trois points : • la lutte contre l’érosion et l’amélioration des sols • la gestion de l’eau en quantité et qualité • la préservation et le renforcement de la biodiversité (paysages, habitats). Cette évaluation contribuera à un prochain document de travail des services de la Commission européenne sur l’évaluation de l’impact de la Pac sur les ressources naturelles. La consultation en ligne et en français est accessible à l’adresse suivante : https ://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1950-Evaluation-of-the-impact-of-the-CAP-on-habitats-landscapes-and-biodiversity B.L.

Quel est l’impact de la Pac sur les habitats naturels, les paysages et la biodiversité ? Jusqu’au 22 octobre 2020, l’Union européenne consulte les organisations, syndicats et citoyens européens pour déterminer l’efficacité et la pertinence des outils de la politique agricole commune sur trois points :