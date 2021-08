« En juin 2021, l’excédent commercial agroalimentaire atteint 587 millions d’euros, soit une augmentation de 329 millions d’euros par rapport à juin 2020. Cette hausse résulte d’une croissance des exportations (+ 16 % en valeur), plus importante que celle des importations (+ 10 %). L’excédent reste supérieur de 153 millions d’euros à la moyenne 2016-2020 pour un mois de juin », constate Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture dans une note d’Infos rapides diffusée le 11 août 2021.

Encore un mauvais mois pour les produits agricoles bruts

Toutefois, les bonnes performances du solde agroalimentaire global masquent une dégradation du solde des produits agricoles bruts. En juin 2021, il est déficitaire pour le troisième mois consécutif et perd 167 millions d’euros par rapport à juin 2020 (à — 145 millions d’euros).

Le solde commercial des produits agricoles bruts est déficitaire pour la troisième année consécutive. © Douanes — CPF

Moins de blé vendu à l’étranger

Les exportations de produits agricoles bruts de juin 2021 s’élèvent à 1,1 milliard d’euros. Elles reculent de 9 % par rapport à juin 2020 sous l’effet de la diminution de la valeur des expéditions de céréales.

Celles-ci chutent de 37 % sur la même période, principalement du fait de la diminution des quantités de blé tendre exportées d’une année sur l’autre (- 1,1 million de tonnes) notamment vers l’Algérie, l’Égypte et la Chine. Cela représente une chute de 221 millions d’euros par rapport à juin 2020.

Les exportations de céréales vers les pays tiers diminuent en juin 2021 par rapport à juin 2020. © Douanes — CPF

Cette baisse est en partie contrebalancée par la progression des ventes des autres produits bruts, et notamment des graines oléagineuses et plus particulièrement du colza, des produits de la pêche ou encore des légumes, à travers les pommes de terre principalement (avec respectivement + 32, + 28 et + 21 millions d’euros), note Agreste.

Les importations de fruits augmentent

À l’inverse, les importations de produits bruts grimpent de 5 % sur un an (+ 55 millions d’euros). En cause, les achats de fruits, et principalement des fruits à pépins et à noyau (cerises et nectarines espagnoles), qui augmentent de 31 millions d’euros. Les achats de produits halieutiques participent également à cette hausse, avec +41 millions d’euros sur la même période.

Les ventes de vins et spiritueux se redressent

La hausse de la balance commerciale agroalimentaire globale résulte donc de la progression des échanges de produits transformés. Ceux-ci atteignent les 731 millions d’euros en juin 2021, soit 496 millions d’euros de plus qu’en juin 2020. Cette hausse concerne pour plus de 80 % les pays tiers, signale Agreste.

Les exportations grimpent de 909 millions d’euros sur un an, soit une hausse de 23 %. La quasi-totalité des produits transformés est concernée. Toutefois, la hausse des ventes de vins et de spiritueux est particulièrement marquée, avec respectivement + 64 % et + 43 % par rapport à juin 2020.

Les importations progressent de 413 millions d’euros sur un an (+ 11 %). Cette hausse concerne également la quasi-totalité des produits transformés, notamment les huiles, tourteaux et corps gras avec + 97 millions d’euros sur un an.